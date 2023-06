Heilbronner Einblicke: Heilbronn – Stadt der Medien

Die diesjährigen Wissenspausen im Deutschhof befassen sich mit Themen, die in der Vergangenheit für Heilbronn prägend waren, die in der Gegenwart wichtig sind und die wohl auch in der Zukunft Bedeutung für unsere Stadt haben werden.

Durch zehn Gespräche jeweils zur Mittagszeit, welche der Direktor des Stadtarchivs Heilbronn, Professor Christhard Schrenk mit Expertinnen und Experten führt, werden neue „Heilbronner Einblicke“ gewährt.

Über Heilbronn – die Stadt der Medien sprechen Tilmann Distelbarth, Verleger der Heilbronner Stimme und Anno Knüttgen, Leiter des SWR-Studios Heilbronn.