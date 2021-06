Unter dem Thema „Heilbronner Einblicke“ startet im Juli die Reihe „Wissenspause im Deutschhof“, die das Stadtarchiv gemeinsam mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt dieses Jahr im Rahmen von „Heilbronn ist Kult“ veranstaltet. Das Konzept für das Format ist so einfach wie beliebt: An zehn Tagen jeweils zur Mittagszeit unterhält sich Professor Christhard Schrenk, Direktor des Stadtarchivs Heilbronn, mit Expertinnen und Experten über Themen, die in der Vergangenheit für Heilbronn prägend waren, in der Gegenwart wichtig sind und wohl auch in der Zukunft Bedeutung für unsere Stadt haben werden.

Die „Wissenspausen“-Reihe findet von Montag, 5., bis Freitag, 9. Juli, und von Montag, 12., bis Freitag, 16. Juli, im Großen Deutschhof statt. Beginn der rund dreiviertelstündigen Gesprächsrunden ist jeweils um 12.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, jedoch nur mit einem kostenlosen Ticket möglich. Tickets sind vorab auf elektronischem Weg unter https://diginights.com/event-series/hn-ist-kult oder bei der Tourist-Information, Kaiserstraße 17, erhältlich. In Ausnahmefällen – sofern noch Plätze frei sind – werden auch noch Tickets vor Ort im Deutschhof ausgegeben. Für jede Wissenspause muss ein gesondertes Ticket gebucht werden. Tickets, die nicht benötigt werden, können unter Telefon 07131 56-2415 zurückgegeben werden.

Medienpartner ist auch in diesem Jahr die Heilbronner Stimme. Für die Veranstaltungen gelten die jeweils aktuellen Hygieneregeln für eine Open-Air-Kulturveranstaltung.