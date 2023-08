Heilbronner Falken vs. Hammer Eisbären

Das erste Vorbereitungsspiel der Saison 2023/2024 in der heimischen Eishalle am Europaplatz steht für die neu formierte Mannschaft der Heilbronner Falken an.

Das vom neuen Cheftrainer Frank Petrozza trainierte Team empfängt die Hammer Eisbären aus der Oberliga Nord und präsentiert sich erstmals in einem Vorbereitungsspiel den Fans auf heimischem Eis.