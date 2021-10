Heilbronner Fight Night mit drei Lokalmatadoren

Am 20. November dürfen sich die Heilbronner Boxsportfreunde auf ein hochklassiges Event freuen, bei dem es in der Römerhalle nicht nur um internationale Titel, sondern auch um eine Premiere geht. Erstmals werden mit Slawa Spomer, Kastriot Sopa und Hakan Tosun vom SV Heilbronn am Leinbach gleich drei Heilbronner Boxprofis vor heimischem Publikum auftreten.

Slawa Spomer, amtierender deutscher Meister des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer), wird in seinem 15. Profikampf erstmals um einen internationalen Titel kämpfen. Über zehn Runden geht es um den interkontinentalen Titel der IBO (International Boxing Organisation). Der Träger dieses Gürtels steht mit einem Bein bereits in einer der großen Arenen in den USA. Denn dieser Titel qualifiziert für die Herausforderung des amtierenden Weltmeisters Erislandy Lara Santoya. Eine solche Chance in der eigenen Heimat wahrnehmen zu können, macht diesen Kampf bereits jetzt zu einem Highlight in der Karriere von Slawa Spomer.

Auch für Kastriot Sopa, ebenfalls seit Jahren sportlich in Heilbronn beheimatet, wird dieser Abend etwas Besonderes. An seinem 29. Geburtstag bestreitet er seinen vierten Profikampf und boxt gleichzeitig erstmals vor heimischem Publikum.

Für Hakan Tosun bedeutet der 20. November den Einstieg in das Profigeschäft. Aufgrund der Pandemie sowie gesundheitlicher Probleme hatte der 27-Jährige sein für 2020 geplantes Profidebüt verschieben müssen. Umso schöner für den Heilbronner, dass er seinen ersten Profiboxkampf nun in seiner Heimatstadt bestreiten kann.

Ein weiteres Highlight bei der Heilbronner Fight Night wird der Kampf des aus Landau stammenden Benjamin Gavazi im Light Heavyweight zur Titelverteidigung der deutschen Meisterschaft des BDB sein.