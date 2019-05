× Erweitern Fotograf: Jürgen Häffner

Die Innenstadt wird zum Gartenparadies. Rosenhändler, Gärtnereien, Kunsthandwerker und Aussteller für Outdoorambiente präsentieren ein vielfältiges Angebot rund um das Thema Garten und Lifestyle. Fachvorträge, Livemusik, Palmen, Sekt und natürlich alles was Gartenliebhaber interessiert, findet man bei den Heilbronner Gartenträumen in der City. Das Marktgelände zwischen Neckar, Platz am Bollwerksturm und Eishalle lädt zum Bummeln, Verweilen, Einkaufen und Träumen ein.

Rosen, Stauden, Kräuter, Floristik – regionale und überregionale Rosenhändler und Gärtnereien fahren an diesem Wochenende in Heilbronn alles auf, was sie in Sachen Garten zu bieten haben. Mit rund 120 Ausstellern bietet der beliebte Markt auch außerhalb der Pflanzenwelt vieles zum Thema Garten. Bei einem Glas Rosensekt kann der Besucher im Schatten großer Sonnensegel die Seele baumeln lassen. Hochwertiges Kunsthandwerk für Haus und Garten runden die Heilbronner Gartenträume ab. Gartendekorationen, zum Beispiel aus Beton oder Keramik sowie allerlei Accessoires für Zuhause finden sich hier. Livemusik und interessanten Vorträgen dürfen natürlich bei diesem bezaubernden Markt nicht fehlen.Kulinarisch stehen sowohl deftige Leckereien als auch die leichte Sommerküche auf der Speisekarte der Gastronomen.