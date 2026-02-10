Heilbronner Hafenmarkt

Öffnungszeiten:

Freitag, 2. Oktober: 13 - 18 Uhr

Samstag, 3. Oktober: 11 - 18 Uhr

Sonntag, 4. Oktober: 11 - 18 Uhr

Farbenfrohe Vasen, handgefertigte Schüsseln und kunstvolle Tonfiguren verwandeln die Heilbronner Innenstadt wieder in ein Paradies für Liebhaber von Kunsthandwerk und Keramik. Beim Töpfermarkt Heilbronn präsentieren zahlreiche Töpferinnen und Töpfer aus ganz Deutschland ihre hochwertigen Unikate. Von dekorativen Wohnaccessoires über praktische Haushaltswaren bis hin zu kreativen Gartenartikeln gibt es viel zu entdecken. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Kunsthandwerks- und DIY-Stände, die zum Stöbern und Inspirieren einladen.

Live-Töpfern

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Kiliansplatz rund um den historischen Siebenröhrenbrunnen: Beim Live-Töpfern lässt sich das traditionelle Handwerk nicht nur aus nächster Nähe erleben, sondern auch selbst ausprobieren. An der Töpferscheibe können Interessierte ihrer Kreativität freien Lauf lassen und erste Erfahrungen mit dem faszinierenden Werkstoff Ton sammeln.

Live-Musik

Für die passende Atmosphäre sorgt die beliebte Blasmusikgruppe „Soa Blech“. Mit ihren mitreißenden Klängen bringen die Musiker am Sonntag, 4. Oktober, von 12 bis 13 Uhr rund um den Hafenmarktturm Stimmung in die Innenstadt.

Kulinarisches

Auch kulinarisch hat der Töpfermarkt einiges zu bieten. Neben den vielfältigen Restaurants und Cafés in der Heilbronner Innenstadt erwarten die Gäste zusätzliche Imbissstände in der Sülmerstraße. Ob frisch gebackener Baumstriezel, knuspriger Langos, herzhafte Grillspezialitäten oder süße Köstlichkeiten: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Hafenmarktturm mit Panoramablick

Ein weiterer Höhepunkt ist der kostenlose Aufstieg auf den Hafenmarktturm. Von oben eröffnet sich ein beeindruckender Blick über Heilbronn, das Neckartal und die umliegenden Weinberge. Der Turm kann an allen Veranstaltungstagen kostenfrei besucht werden.

Tradition und Zuwachs

Der Hafenmarkt ist sicherlich eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Heilbronn. Wurden doch bereits 1487 auf dem Hafenmarktplatz, der durch die „Hafner“ (Töpfer) seinen Namen erhielt, Töpferwaren verkauft. Die Tradition wurde mit dem 2. Weltkrieg unterbrochen. Erst seit 1988 gibt es wieder einmal jährlich am ersten Oktoberwochenende an alter Stelle einen Töpfermarkt. In seiner langen Geschichte hat sich der Markt natürlich stark verändert. Dienten die Töpferwaren wie Geschirr, Tassen und Töpfe früher dem alltäglichen Gebrauch, so werden heute hauptsächlich Zierprodukte wie Vasen, Wandteller, Schmuck, Blumen, Leuchter, Tiere, Brunnen und Figuren angeboten. Aber Gebrauchsgegenstände wie Tassen und Steingutgeschirr gibt es auch heute noch an vielen Ständen.