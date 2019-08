Vasen, Schüsseln und allerlei künstlerische Figuren sorgen wieder für Farbtupfer in der Innenstadt. Ihre Gemeinsamkeit: sie alle sind aus Ton. Denn zum Heilbronner Hafenmarkt kommen Töpfer aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern in die Sülmerstraße. Über 40 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt. Sie bringen ein breites Angebot an Haushalts-, Deko- und Gartenartikeln mit. Vor der Nikolaikirche kann live getöpfert werden und an verschiedenen Ständen wird das Traditionshandwerk vorgeführt. Der Hafenmarktturm bietet einen herrlichen Blick auf die Stadt und zahlreiche Straßencafés und gastronomische Angebote laden zum Verweilen und Genießen in der „Sülmer City“ ein.