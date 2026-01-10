Die Heilbronner Herbstmesse ist eine Erlebnismesse für die ganze Familie und die größte Messe im Unterland. Rund 300 Aussteller präsentieren sich und stellen ihre Produkte und Dienstleistungen aus allen Lebensbereichen vor.

Das Angebotsspektrum umfasst dabei die Bereiche Haus und Garten, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit, Mode und Beauty, Kinderwelt und unser Ländle. Partnerstädte der Stadt Heilbronn bringen die Messe zudem auf internationale Ebene.

Für die gute Laune sorgen auf der Verbrauchermesse außerdem verschiedene prominente Gäste. Auf 5 Showbühnen findet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit interaktiven Vorführungen, informativen Fachvorträgen, Produktpräsentationen und Gewinnspielen statt. Live-Shows und Live-Musik, aber auch viele internationale Köstlichkeiten von deftig bis süß, machen die Heilbronner Herbstmesse zu einer Erlebnismesse für die ganze Familie.