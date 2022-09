Mit welchen Ideen die Designer ins nächste Hochzeitsjahr starten zeigt die Messe „Heilbronner Hochzeitsträume“ am 1. und 2.Oktober.

Wo früher Strom produziert wurde dreht sich an diesen beiden Tagen wieder alles rund ums Thema Heiraten. Auch in diesem Jahr präsentieren sich wieder rund 50 Aussteller. Highlight im Rahmenprogramm sind jedes Jahr die Modenschauen, die vom besonderen Flair des ehemaligen E-Werks profitieren: Das von Stahlträgern durchzogene, 17 Meter hohe Backsteingebäude ist abgedunkelt und bietet einen stimmungsvollen Kontrast zu den Vorführungen auf dem Laufsteg. Ein stilvolles Ambiente, neueste Brautmode, breitgefächertes Angebot – mit dieser erfolgreichen Mischung werden die „Heilbronner Hochzeitsträume“ auch bei ihrer elften Ausgabe wieder für viele Traumhochzeiten in der Region sorgen.

Modenschauen

Samstag 14 und 15:30 Uhr

Sonntag 13 und 15 Uhr