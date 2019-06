Heilbronner Insel-Nacht „Magische Landschaften – Elemente“

Auf der stimmungsvollen Neckarinsel beim Hagenbucher See wird eine fotografische Klangreise durch faszinierende Natur- und Gefühlslandschaften präsentiert: "Magische Landschaften – Elemente“. Erde, Feuer, Wasser und Luft – die vier Naturelemente stehen im Zentrum des neuen Programms von Roland Schweizer, deren unglaubliche Schönheit der "Poet der Fotografie" auf seinen Streifzügen durch magische Landschaften von Island bis in die USA mit seiner Kamera eingefangen hat. Landschaften, die nicht durch den Menschen geprägt und geformt wurden, sondern durch die Urkräfte der Natur. Feuerspeiende Vulkane, die Faszination der Polarlichter, tosende Wasserfälle, die Wunderwelt der Gletscher und die Sanddünen der Sahara verbinden sich in der Multivisionsschau zu einer Hymne an die Schönheit der Erde und der Wildnis.

Einlass ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr musikalisches Vorprogramm; DiaVision ab Einbruch der Dunkelheit (ca. 21:45 Uhr).

Roland Schweizer zeigt mit modernster Präsentationstechnik im Dialog mit einem Live-Konzert der Spitzenklasse die Natur in ihrer schönsten Form und in einem neuen Licht.

Gemeinsam mit dem bekannten Sänger und Gitarristen Mike Janipka verbindet der Buchautor und Fotokünstler Roland Schweizer seine poetischen Bilder mit Folk- Rock-und Popsongs und verknüpft beide Elemente zu einem audiovisuellen Gesamtkunstwerk auf Großleinwand. Begleitet wird er von der Sängerin Miriam Martin, die bereits bei der letzten Inselnacht die Besucher begeistert hat. Als „Special Guest“ präsentiert die Singer-Songwriterin San Beth im Vorprogramm eigene Songs.