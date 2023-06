Heilbronner Kinderfest im Wertwiesenpark mit vielen Angeboten

am 8. Juli schon zum 66. Mal statt. „Es ist immer wieder eine große Freude so viele strahlende Kinderaugen an diesem Tag zu sehen“, freut sich HMG- Projektleiterin Andrea Jenner. Das kostenlose Angebot ist bunt und vielseitig.

Wer möchte nicht einmal gerne mit leuchtender Farbe einen großen Lastwagen bemalen, ein richtiges Feuerwehrfahrzeug bestaunen oder auf historischen Maschinen drucken? Beim diesjährigen Heilbronner Kinderfest der Heilbronn Marketing GmbH ist das und natürlich noch viel mehr möglich. Fast 60 Vereine, Organisationen und Institutionen stellen sich in diesem Jahr vor und freuen sich auf Groß und Klein.

„Alle Angebote aufzuzählen ist nahezu unmöglich - ob Sportlichkeit, Kreativität oder Geschicklichkeit - hier ist für jeden etwas dabei “, ist Andrea Jenner überzeugt. Sportbegeisterte Kids haben viele Möglichkeiten sich richtig auszutoben. Hier gibt es Ringen zum Mitmachen, Judo oder für die Mutigen BIG AIRBAG Sprünge aus drei Meter Höhe. Ein Programmhighlight ist dieses Jahr die ROLLENDE KINDERTURN-WELT, das Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Fünf Erlebnisstationen fordern Klein und Groß zu Spiel und Bewegung auf.

Kreativ wird es, wenn Möbel Rieger zum Bemalen eines LKWs einlädt. Ein XXL-Jenga bringt garantiert gute Laune und bei dem Mini-Stapler Parcours wird die Geschicklichkeit der jungen Besucher geprüft. Aktiv mitmachen kann man auch bei dem Theater Radelrutsch und dem Mitmachzirkus "Zirkus Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Harry Mergel Rondelli“ von Möbel Rieger, die Kreissparkasse Heilbronn ist mit einer Hüpfburg vor Ort und die Heilbronner Bürgerstiftung unterstützt das Kinderfest.

Die Bereiche Gesunde Ernährung sowie Technik und Wissenschaft dürfen natürlich auch nicht fehlen. So bringt WINO Biolandbau mit vielen Informationen den Kindern Vitamine und Co. näher. Wissenschaftlich experimentieren ist möglich bei faszinierenden Mitmachangeboten der experimenta und mit der Robert-Mayer Sternwarte hat man die einmalige Gelegenheit die Sonne zu beobachten. Mit dem Thema Drucktechnik beschäftigt sich die Druckwerkstatt Mosbach – Kinder von heute drucken mit Technik von gestern. Begleitpersonen können sich an den zahlreichen Ständen informieren oder einfach auf einem Liegestuhl Kraft tanken. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt.

Die traditionelle Wertwiesen-Rallye ist für alle Kinder offen. Die drei Heilbronner Grundschulen mit der höchsten prozentualen Beteiligung können Geldpreise für ihre Klassenkasse gewinnen. Alle Gewinner der Wertwiesen-Rallye werden außerdem zur Preisverleihung ins Heilbronner Rathaus eingeladen.