Wer würde nicht einmal gerne mit leuchtender Farbe einen großen Lastwagen bemalen, ausprobieren wie man ein Segelflugzeug steuert oder auf historischen Maschinen drucken?

Beim diesjährigen Heilbronner Kinderfest ist das und natürlich noch viel mehr möglich. Fast 60 Vereine, Organisationen und Institutionen stellen sich in diesem Jahr vor und freuen sich auf strahlende Kinderaugen.

Kinder, die sich für Sport begeistern, können hier richtig Gas geben und jede Menge erleben! Egal ob Ringen, Judo oder Hüpfen - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Ein absolutes Highlight im Programm ist in diesem Jahr der Hoffexpress: Das Fanmobil der TSG 1899 Hoffenheim sorgt mit Gewinnspielen und interaktiven Eventmodulen für jede Menge Spaß bei Groß und Klein. Die Fliegergruppe Heilbronn bietet außerdem die einzigartige Möglichkeit, echte Flugerfahrung in einem Flugsimulator zu erleben. Bei Möbel Rieger können die kleinen Besucher einen LKW bemalen und einen Mini-Stapler-Parcours meistern. Die Kreissparkasse Heilbronn lässt nicht nur mit einer Hüpfburg Kinderherzen höherschlagen, sondern bietet, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein, Kletterfans die Möglichkeit sich am Kletterturm auszutoben. Ein XXL-Jenga sorgt garantiert für gute Laune und fordert die Geschicklichkeit von Jung und Alt heraus. Zudem gibt es die Möglichkeit, aktiv am Theater Radelrutsch und am Mitmachzirkus "Zirkus Rondelli" von Möbel Rieger teilzunehmen. Auch im Bereich Technik und Wissenschaft gibt es unter Anleitung des Teams der experimenta spannende Angebote zum Experimentieren und Ausprobieren. Natürlich darf die traditionelle Wertwiesen-Rallye nicht fehlen, bei der alle Kinder herzlich willkommen sind.

Während die Kinder an den Ständen beschäftigt sind, können sich die Eltern entweder an den zahlreichen Ständen informieren oder auf den bequemen Liegestühlen ausruhen und Kraft tanken. Für das leibliche Wohl ist dabei bestens gesorgt, ein bunter Mix aus Pommes, Burger, Hotdogs und Süßwaren, von Eis bis zur Zuckerwatte wartet auf viele hungrige Mägen.

Sämtliche Aktionen, die zwischen 10 und 17 Uhr stattfinden, sind für alle Besucher kostenlos!

Anreise und Parken

Den „Kinder-Chauffeuren“ wird empfohlen, die kostenfreien Parkplätze auf der Viehweide in Böckingen zu nutzen, mit dem ÖPNV (Buslinie 31 bis Haltestelle Sontheim, Wertwiesenpark) oder mit dem Fahrrad zu kommen. Bitte beachten Sie, dass das Parken an der Neckarhalde den Schwimmbadbesuchern und Ausstellern (mit Zufahrtsschein) vorbehalten ist.