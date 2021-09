Heilbronner Konzert "Urwienerisch"

Lassen Sie sich in die Stadt der Walzer, Bälle und Kaffeehäuser entführen! W. A. Mozart und Joseph Haydn dürfen dabei natürlich nicht fehlen: Zählt Mozarts "Jupiter"-Sinfonie zu einem der erfolgreichsten Werke der Wiener Klassik überhaupt, ist Haydns Sinfonie Nr. 92 wohl dafür verantwortlich, dass ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Oxford verliehen wurde – und der Sinfonie prompt der entsprechende Beiname. Mehr als zweihundert Jahre später hat Georg Breinschmid (*1973) ein Solokonzert für sein Instrument, den Kontrabass, geschrieben. Mit dem so genannten "Neujahrskonzert" komponierte Breinschmid, die moderne Verkörperung einer urwienerischen Künstlerpersönlichkeit, eine virtuos-brummende Hommage an seine Stadt. Mal parodistisch, mal melancholisch greift er die Charakteristika des Wiener Schmähs humorvoll auf und lässt die Zuhörer*innen auf Entdeckungsreise gehen: Berühmte Walzer, Polkas und Märsche sind in dem Konzert zuhauf versteckt. Denn "seit ich selbst Musik schreibe, fließen diese Elemente auch immer wieder und ganz selbstverständlich in mein Komponieren ein, wobei ich oft auch meiner Lust nachgegeben habe, allzu ‚schöne‘ Melodien und Themen mit ‚falschen‘ Tönen zu brechen", schreibt der Komponist. Selbstredend stammt auch unser Solist aus Wien: Dominik Wagner, zugleich Widmungsträger von Breinschmids "Neujahrskonzert".