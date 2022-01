Heilbronner Leibgerücht "Heilbronn kann was erleben!"

Das einzigartige Heilbronner Kabarett-Ensemble ist zurück. Hier wird nicht irgendwas serviert, sondern ein kurzweiliges Mehr-Gänge-Menü aus garantiert regionalem Anbau.

2017 gegründet zieht das Heilbronner Leibgerücht nicht nur das Who-is-who Heilbronns durch den Kakao. Sie benennen Missstände in der Stadtplanung. Sie beschreiben irrsinnige Auswüchse des Gemeinderats. Und zeigen dem Publikum mit einem süffisanten Augenzwinkern, warum Heilbronn ohne BUGA und Ramschläden einfach nicht Heilbronn wäre.

Oder wissen Sie, was Honduras und Heilbronn gemeinsam haben? Nein? Dann ab in die nächste Vorstellung, denn: „Wer verstehen will, wie wir Heilbronner ticken, muss in diese Vorführung.“ – ein Fan.

Wohl bekomms!