Genuine Rock'n'Roll

Das Trio erobert mit Rockabilly im Stil von Gene Vincent, Johnny Burnette und zahlreichen Eigenkompositionen die Bühnen.

Sie lieben den Lifestyle der Fifties, Hot Rods, alte Motorräder und Rock'n'Roll! Bassist Niklas zeigt ungeahnte Möglichkeiten am Kontrabass abzurocken. An der Gretschgitarre und am Mikro sorgt Ed Mind für stilechten Sound. Sly an den Drums lasst es rhythmisch krachen. Show up, dress up, Rock'n'Roll!

Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.