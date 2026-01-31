Miguels meisterhafte Perkussion wird zum roten Faden einer Klangreise, auf der Flamenco seine Seele im Jazz, in kubanischer, afrikanischer und brasilianischer Musik hat.

Ein musikalisches Erlebnis mit ansteckender Energie und beeindruckender technischer Meisterschaft. Das Miguel Llobell Trio öffnet die Tür zu einer Welt voll fesselnder Rhythmen und spiegelt die kulturelle Vielfalt globaler Musik wieder. Miguel Llobell (Percussion), Antoine Spranger (Piano), Joan Chaves (Jazz-Bass).

Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.