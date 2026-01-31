Big O & Emi

Big Olive an der Akustikgitarre und Emilie am Bass erwecken mit ihrem Gesang und virtuosen Spiel den unvergänglichen Groove legendarer Künstler und Bands des letzten Jahrhunderts zum Leben:

Queen, Earth Wind & Fire, Marvin Gaye,Joe Cocker, Robert Palmer und Bill Withers ... Die beiden Franzosen nehmen uns mit auf musikalische Zeitreise, Nostalgie at it's best zum Mitsingen/Tanzen.

Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.