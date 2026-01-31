Big O & Emi

Songs from the last century

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn

Big Olive an der Akustikgitarre und Emilie am Bass erwecken mit ihrem Gesang und virtuosen Spiel den unvergänglichen Groove legendarer Künstler und Bands des letzten Jahrhunderts zum Leben:

Queen, Earth Wind & Fire, Marvin Gaye,Joe Cocker, Robert Palmer und Bill Withers ... Die beiden Franzosen nehmen uns mit auf musikalische Zeitreise, Nostalgie at it's best zum Mitsingen/Tanzen.

Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Info

Konzerte & Live-Musik
