Big O & Emi

Big Olive an der Akustikgitarre und Emilie am Bass erwecken mit ihrem Gesang und virtuosen Spiel den unvergänglichen Groove legendarer Künstler und Bands des letzten Jahrhunderts zum Leben:
Queen, Earth Wind & Fire, Marvin Gaye,Joe Cocker, Robert Palmer und Bill Withers ... Die beiden Franzosen nehmen uns mit auf musikalische Zeitreise, Nostalgie at it's best zum Mitsingen/Tanzen.
Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.
La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn
