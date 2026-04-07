Nuit blanche

Wie in Paris kommen wir alle in Weiß, wir sind Teil der Deko!

Packt die Brautkleider aus, ab in den Secondhandladen, Flohmarkt, alles Weiße ist erlaubt: Hute, Federn, Ketten, Blumen ... Messieurs, es muss kein weißer Komplettlook sein, aber stimmungsvoller ware es. Bringt gerne fur Euch selbst noch weiße Deko mit.

Passendes Speisen & Getränke gibt's a la carte dazu. Begrüßungsgetränk fur alle White Ladies aufs Haus. Sommerliche Playlist, Tanzen unterfreiem Himmel. Y Ab 18 Uhr.