Nuit blanche

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn

Wie in Paris kommen wir alle in Weiß, wir sind Teil der Deko!

Packt die Brautkleider aus, ab in den Secondhandladen, Flohmarkt, alles Weiße ist erlaubt: Hute, Federn, Ketten, Blumen ... Messieurs, es muss kein weißer Komplettlook sein, aber stimmungsvoller ware es. Bringt gerne fur Euch selbst noch weiße Deko mit.

Passendes Speisen & Getränke gibt's a la carte dazu. Begrüßungsgetränk fur alle White Ladies aufs Haus. Sommerliche Playlist, Tanzen unterfreiem Himmel. Y Ab 18 Uhr.

Info

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
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