Jake Manzi, passionierter singer-songwriter aus Los Angeles, ist inspiriert von TomPetty, Lucinda Williams, Bruce Springsteen, den Wallflowers und Keane.

Er prasentiertvirtuose Interpretationen von zeitgenossischem Pop-Rock. Jake, der bereits imVorprogramm von Kunstlern wie Ron Sexsmith, NRBQ, Lori McKenna, Joe Pug, MollyParden und Chris Collingwood spielte, ist ein Songwriter mit einzigartigem Talent.Lasst Euch treiben, seid unbeschwert, tanzt.

Reservierung 0172 3274298