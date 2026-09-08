Catherine La Ray - Barbara von Paris nach Göttingen

Catherine La Ray inszeniert im Rahmen einer Chanson-Lesung die bewegende Biographie der französisch-jüdischen Kultsängerin Barbara (1930-1997).

Eine musikalische Reise mit Barbaras eigenen Chansons und von ihr gesungenem Liedgut (Piaf, Brel, Moustaki). Barbaras Chansons werden von Catherine auf deutsch und französisch interpretiert. Die Pariser Sängerin und ihr virtuoser Akkordeonist Frederic Langlais sorgen für einen phänomenalen Chansonabend.

Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr