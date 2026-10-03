Aron King & His Ferriday Rockers

authentic Rock'n'Roll

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn

Tanzbare Klassiker der 50erJahre originalgetreu dargeboten!

Der Einsatz von Originalinstrumenten, der Verzicht auf Synthesizer verbunden mit einer Stimme, die der von Elvis zum Verwechseln ähnlich ist, erzeugt eine mit-reißende Show in typischer 4-Mann-Besetzung. Songs von Elvis, Jerry LeeLewis, Fats Domino, Chuck Berry u.a. Rock'n'Roll-Interpreten werden von Aron King und seiner Combo virtuos umgesetzt. Die Musiker sind allesamt bekannte Urgesteine der deutschen Rock'n'Roll Szene. Show up, dress up!

Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Info

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
0172 3274298

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