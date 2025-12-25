Robert Griess - Natürliche Intelligenz – letzter Versuch!

Das vermutlich das letzte Kabarett-Programm der Menschheitsgeschichte, das komplett ohne Künstliche Intelligenz entstanden ist: Allein deshalb sollten Sie es sich ansehen! WDR 5 meint: „Robert Griess ist eine Weltsensation und der letzte seiner Art.“

Was haben wir mit unserer Natürlichen Intelligenz aus dieser Welt gemacht? Errungenschaften wie Krankenkassen, Karneval und dem Kamasutra stehen Kriege, Klimawandel und TikTok gegenüber. Wir haben Staatsschulden, Botox und E-Scooter erfunden, aber die Bundeswehr könnte momentan nicht mal einen Angriff der Hell´s Angels auf Hannover abwehren. Wer möchte angesichts der grassierenden Dummheit nicht ständig ausrufen: „Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!“? Andererseits haben wir Menschen uns noch aus jeder Krise kreativ heraus schlawinert…

Robert Griess mobilisiert noch einmal alle Reserven der Natürlichen Intelligenz und zieht so unterhaltsam wie abwechslungsreich Bilanz. Dabei gibt Griess so lustige wie überraschende Antworten auf die großen Fragen: Seit wann sind die Zeiten im Bahnfahrplan nur noch Richtwerte? Weshalb werden unsere Kinder immer blöder, aber gleichzeitig machen immer mehr von Ihnen ein 1er-Abitur? Und wieso wird das gesellschaftliche Klima kälter, obwohl sich das echte Klima immer weiter erhitzt? - Am Ende müssen sich Analoge Oldies und Digital Natives bekennen: Wären sie lieber ein rundumversorgtes Huhn in einer Legebatterie oder einer der letzten vom Aussterben bedrohten Gorillas in Freiheit?

Griess´ Motto lautet: „Satire darf alles– außer langweilig sein!“ Der sympathische Kölner schafft es wie kein anderer, sein Publikum mit Esprit und Relevanz zu unterhalten und die Verhältnisse mit unvergleichlichem Humor zum Tanzen zu bringen.

„Die neue Show von Robert Griess zeigt die Natürliche Intelligenz noch einmal in Bestform, unmittelbar vor dem Verglühen.“

Stephen Hawking (Frontmann von >The Black Holes<)

„Einer der besten Kabarettisten der Republik, scharfsinnig, schwarzhumorig und saulustig“(WAZ).

„Herrlich erfrischend poltert Duellant Griess los. Pariert, polemisiert und parodiert, dass es eine wahre Freude ist. Schonungslos nimmt Griess seine Gegner ins Visier, zielt und trifft.“ (Bonner Rundschau)

„Der Teufel selbst zündete dieses Feuerwerk aus Pointen!" (WAZ)

Laut Kölner Stadt-Anzeiger hat er die „schnellste und frechste Klappe von Köln“. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Wenn es ums Weltverbessern geht, ist Griess der Mann der Stunde!“ und die Badischen Neuen Nachrichten: „Griess ist eine Naturgewalt!“

Bundesweit unterwegs. Radio- und TV-Auftritte. Auszeichnungen und Preise. Organisator des kultigen „Schlachtplatte“-Ensembles. Autor von Büchern („Köln“, „Stappers Revolte“), Drehbüchern (u.a.„Käpt´n Blaubär“), Kolumnen (u.a. manager-magazin, Handelsblatt, Brigitte) und Theaterstücken. Sein Stück „Berlin@Play“ wurde 2023 zur X. Theater-Olympiade nach Budapest eingeladen. Robert Griess lebt in Köln und temporär woanders.