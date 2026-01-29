Vintage Sisters “Nur ein kleines bisschen Glück…”

Mit einer bunten Mischung aus den Chansons vergangener Tage und unvergessenen Schlagern aus der wilden Zeit der Berliner Varietés entführen die Vintage Sisters ihr Publikum in leidenschaftliche Musikwelten.

Ihr aktuelles Programm “Nur ein kleines bisschen Glück…” behandelt das zeitlose Thema der Sehnsucht und Liebe und ihrer Irrungen und Wirrungen, das mit viel Augenzwinkern, musikalischer Kreativität, einer Prise Theater und Film präsentiert wird. Die Geschichte spielt 1927 und beginnt in der tiefen schwäbischen Provinz: Henriette, eine unbescholtene, schüchterne, hoffnungslos romantische Frau, die sich beim Lesen von Groschenromanen in ein anderes Leben träumt, wagt es eines Tages tatsächlich, in eine der aufregendsten Metropolen der Welt zu fahren: nach Berlin! Ein Tanz auf dem Vulkan beginnt - und bald ist kein Mann und keine Bar mehr vor ihr sicher...

Anke Blohmann (Gesang) und Dorothee Hermanni (Piano) haben ein ganz eigenes Format entwickelt, etwas zwischen Konzert, Theater und Kabarett… lassen Sie sich verzaubern !