Heilbronner Leibgerücht "Morgen ist heute schon gestern"

Kulturkellerkabarett

Kulturkeller Heilbronn Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn

Worüber Sie sich gestern noch ärgerten und heute darüber lachen, wird morgen schon wieder durch den Fleischwolf der Zeitmaschine gedreht. Trotzdem bitte immer lächeln!

Willkommen im Dauerlauf der Widersprüche und Absurditäten.

In seinem neuen Programm führt das Kabarett "Heilbronner Leibgerücht" erneut allerlei wirre Entwicklungen vor Augen.

Frech, humorvoll, charmant und unverblümt politisch.

Wer sich aufregt ist selber schuld!

Michael Hink, Elisabeth Beker, Corinna Löckle-Götz, Hans-Georg Bickel, Hanne Jacobi, Jörg Linke am Klavier und als Gast Hermann Forschner

Regie: Matthias Bulling

Info

KulturKeller Heilbronn
Kulturkeller Heilbronn Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn
Theater & Bühne
Google Kalender - Heilbronner Leibgerücht "Morgen ist heute schon gestern" - 2026-03-21 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Heilbronner Leibgerücht "Morgen ist heute schon gestern" - 2026-03-21 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Heilbronner Leibgerücht "Morgen ist heute schon gestern" - 2026-03-21 19:00:00 Outlook iCalendar - Heilbronner Leibgerücht "Morgen ist heute schon gestern" - 2026-03-21 19:00:00 ical

Tags