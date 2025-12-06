Heilbronner Leibgerücht "Morgen ist heute schon gestern"

Worüber Sie sich gestern noch ärgerten und heute darüber lachen, wird morgen schon wieder durch den Fleischwolf der Zeitmaschine gedreht. Trotzdem bitte immer lächeln!

Willkommen im Dauerlauf der Widersprüche und Absurditäten.

In seinem neuen Programm führt das Kabarett "Heilbronner Leibgerücht" erneut allerlei wirre Entwicklungen vor Augen.

Frech, humorvoll, charmant und unverblümt politisch.

Wer sich aufregt ist selber schuld!

Michael Hink, Elisabeth Beker, Corinna Löckle-Götz, Hans-Georg Bickel, Hanne Jacobi, Jörg Linke am Klavier und als Gast Hermann Forschner

Regie: Matthias Bulling