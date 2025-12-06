"Verbunden" - VORPREMIERE

Verbunden – das neue Programm von Rainer Bielfeldt trägt seinen Titel wie ein Versprechen.

Verbunden mit den Menschen im Publikum. Verbunden mit Künstlerfreund:innen, die als Gäste die Bühne bereichern. Verbunden auch mit der Kraft der Musik, die Brücken schlägt, Trost spendet und Nähe entstehen lässt.

Die Lieder dieses Abends erzählen von Zusammenhalt und Vielfalt, von Respekt und einem offenen Blick auf die Welt. Ein Wohnhaus, das Universum mit neun Türen, wird zur Metapher für Gemeinschaft. Legato heißt verbunden besingt das Miteinander im Klang und die Liebe zur Musik als Rettungsanker. Aua Aua schlimm nochmal verwandelt Hinfallen in ein optimistisches Plädoyer fürs Wiederaufstehen.

Und wenn Bielfeldt in Prokrasti-nie-wieder augenzwinkernd über Aufschieberitis sinniert oder in der Hummernummer als singendes Glückwunschtelegramm seinen Unterhalt bestreitet, zeigt er seine kabarettistische Seite.

Zur Premiere erscheint zugleich das gleichnamige Album, auf dem der Sänger und Songschreiber zahlreiche Kolleg:innen versammelt hat. So wie dort die Stimmen ineinandergreifen, entsteht auch im Konzert eine Atmosphäre, in der man sich aufgehoben fühlt – nachdenklich, herzlich, mitreißend und stets zutiefst menschlich.