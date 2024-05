Heilbronner Lichterfest am Neckar

Die Besucher erwarten stimmungsvolle Illuminationen, ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Live-Musik und DJs auf fünf Bühnen.

Präsentiert von der VR Bank Heilbronn-Schwäbisch Hall und abwechslungsreiche kulinarische Köstlichkeiten von über 60 internationalen Gastronomen.

Einzigartige Walkingacts, faszinierende Künstler und die täglichen Lasershows powered by ZEAG Energie AG locken auf die quirlige Festmeile am Neckar. Am Samstag findet im Rahmen des großen Familiennachmittags der Drachenbootcup, ein Konzert mit den „Open Doors“, das Entenrennen und im Neckarbogen ein Quartiersfest mit großem Second-Hand-Made-Flohmarkt, Streetballturnier, Tag des offenen Hafens und vielen weiteren Highlights statt.

Voraussichtliche Veranstaltungszeiten

Donnerstag, 20. Juni 18:00 bis 00:00 Uhr

Freitag, 21. Juni 18:00 bis 00:00 Uhr

Samstag, 22. Juni 12:00 bis 00:00 Uhr