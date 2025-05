Heilbronner Lichterfest am Neckar

Nach dem grossartigen Erfolg mit rund 100.000 Besuchern, findet das Heilbronner Lichterfest auch dieses Jahr wieder statt!

Das Heilbronner Sommerfestival am Neckar

Lass dich verführen von Streetfood-Spezialitäten, feiere und tanze bei Livemusik und DJ-Partys an den Bühnen in der Stadt und am Neckar. Lass dich von nächtlichen Licht- und Lasershows verzaubern. Das Heilbronner Lichterfest wird auch im Jahr 2025 wieder das Sommerfestival am Neckar, das ihr nicht verpassen solltet!