Heilbronner Lichterfest am Neckar

Donnerstag bis Samstag: täglich von 18 bis 24 Uhr

Mehr als 60 Gastronomen und Streetfood-Stände mit internationalen Spezialitäten und erfrischenden Drinks, stimmungsvolle Livemusik auf vier Bühnen, DJs an mehreren Partyspots sowie mehr als ein Dutzend leuchtende LED-Figuren und spektakuläre Licht- und Lasershows entlang des Neckars sorgen für ein unvergessliches Festivalerlebnis.

Am Samstag verwandelt sich das Lichterfest-Gelände bereits am Mittag in eine bunte Erlebniswelt für die ganze Familie

Familiennachmittag am Samstag, von 12 bis 18 Uhr zwischen Götzenturm und Jugendherberge im Neckarbogen.