Heilbronner Lichterfest am Neckar

"Neckarmeile" Untere Neckarstraße, 74072 Heilbronn

Donnerstag bis Samstag: täglich von 18 bis 24 Uhr

Mehr als 60 Gastronomen und Streetfood-Stände mit internationalen Spezialitäten und erfrischenden Drinks, stimmungsvolle Livemusik auf vier Bühnen, DJs an mehreren Partyspots sowie mehr als ein Dutzend leuchtende LED-Figuren und spektakuläre Licht- und Lasershows entlang des Neckars sorgen für ein unvergessliches Festivalerlebnis.

Am Samstag verwandelt sich das Lichterfest-Gelände bereits am Mittag in eine bunte Erlebniswelt für die ganze Familie

Familiennachmittag am Samstag, von 12 bis 18 Uhr zwischen Götzenturm und Jugendherberge im Neckarbogen.

Info

"Neckarmeile" Untere Neckarstraße, 74072 Heilbronn
Freizeit & Erholung
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