Heilbronner Maifest

Wenn das Maifest kommt, dann wird’s bekanntlich Frühling. Das erste Volksfest der Saison läutet traditionell die Outdoor-Veranstaltungen in Heilbronn ein. Vom Riesenrad, über Break Dance bis zum Familienkarussell ist alles dabei. Spaß und Action garantiert, mit vielen kulinarischen Spezialitäten und einem Familientag am Montag mit ermäßigten Preisen an allen Ständen von 13 bis 18 Uhr.

Veranstalter sind Hanne und Uschi Schröter, Klaus Zöllner und Horst Gruber.