Heilbronner Meisterkonzert

Christian von Blohn spielt Orgelwerke von Bach (Toccata D-Dur BWV 912)

Brandmüller ("Sternenklänge"), Messiaen ("Dieu est Saint" aus "Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité"), Hakim ("Mit seinem Geist" - Variationen über "Ein' feste Burg") und Widor ("Variations" aus der Symphonie Nr. 8)

Werdegang:

Christian von Blohn, 1963 in Homburg (Saar) geboren, schloss sein Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Saarbrücken mit dem A-Examen für Kirchenmusik (Chor- und Orchesterleitung bei Volker Hempfling und Dieter Loskant) und dem Diplom für Musikerziehung, Hauptfach Orgel, 1987 ab. Daneben studierte er Klavier bei Kurt Schmitt und Klavier-Kammermusik bei Walter Blankenheim und Jean Micault sowie Cembalo bei Martin Galling. Anschließend setzte er seine künstlerische Ausbildung in der Schweiz am Conservatoire de Lausanne in der Meisterklasse von André Luy fort, wo er 1991 mit dem Premier Prix de Virtuosité ausgezeichnet wurde. Danach folgten weitere Studien bei Daniel Chorzempa an der Musikakademie in Basel und dem Mozarteum Salzburg sowie bei Peter Hurford und Julian Smith an der „Royal School of Church Musik“ in Großbritannien.