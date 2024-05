Heilbronner Meisterkonzert

Franz Günthner aus Leutkirch spielt Orgelwerke von Theodore Dubois (1837-1924), Denis Bédard (*1950) und Percy Fletcher (1879-1932) und anderen.

Franz Günthner ist als Regionalkantor der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die Bezirke Allgäu, Oberschwaben und Bodensee und für die Kirchenmusik an der Stadtkirche St. Martin verantwortlich. Er absolvierte ein Hochschulstudium an der Musikhochschule München mit dem Schwerpunkt Orgelimprovisation (Prof. Harald Feller) und war als Münsterorganist am Marienmünster in Diessen am Ammersee tätig.

In Anerkennung der vielfältigen kirchenmusikalischen Verdienste wurde ihm im Dezember 2021 durch Bischof Dr. Gebhard Fürst der Titel „Kirchenmusikdirektor“ verliehen.