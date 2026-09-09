Heilbronner Meisterkonzert

Kirchenmusikdirektor und Konzertorganist Kai Krakenberg aus Husum interpretiert den Orgelzyklus HIOB des tschechischen Komponisten Petr Eben (1929-2007).

"Hiob" ist ein dramatischer Orgelzyklus in acht Sätzen aus dem Jahr 1987. Er vertont die biblische Geschichte des Hiob, der unverschuldet leidet, aber seinen Glauben bewahrt. Das Werk ist für seine klangliche Intensität und tiefgründige emotionale Entwicklung bekannt.