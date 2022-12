Heilbronner Pferdemarkt

Nichts, was es nicht gibt!

An hunderten Ständen wird Nützliches, Schönes, Skurriles und Praktisches zu finden sein. Vom Pferdebalsam bis zum Reifendichtgel soll der Markt Tausende ganz spezielle Dinge und Kuriositäten bieten, die man unbedingt haben muss. Echte Schnäppchen preisen nicht nur Keks-Ronny und Wattwurm-Bolle, sondern auch Marktschreier an Obst- oder Blumenständen an.

Auch der Funpark sorgt wieder dafür, dass bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt.

Die Pferdeprämierungen werden wieder auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee stattfinden.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Alexander Ghassemi Tel. 07131 562268.