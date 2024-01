Heilbronner Pferdemarkt

An hunderten Ständen wird Nützliches, Schönes, Skurriles und Praktisches zu finden sein. Von Erntetüchern bis zu abwischbaren Tischdecken hat der Markt Tausende ganz spezielle Dinge und Kuriositäten zu bieten.

Echte Schnäppchen preisen nicht nur Keks-Ronny, Wattwurm-Ole, Fensterputzer und Käseverkäufer sondern auch die Marktschreier an Blumenständen oder Fischverkäufer an.

Auch der Vergnügungspark - auf dem Busbahnhof in der Karlstraße und auf dem Friedensplatz - sorgt dafür, dass bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt. Auch gastronomisch kommt jeder auf seine Kosten - neben den Pferdemarktklassikern wie Wurst und Maultaschen gibt es neue Imbissstände mit griechischen Spezialitäten, Pizza, portugiesische Spezialitäten oder Thai-Spezialitäten. Darüber hinaus findet an allen Tagen im Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie eine Bewirtung statt.

Pferdeprämierungen und Reitshow am Reiterverein Trappensee

Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee werden am Samstag Reitpferde und Gebrauchspferde begutachtet. Am Sonntag sind dann Zuchtpferde an der Reihe und ab 15 Uhr präsentiert der Heilbronner Reiterverein seine beliebte Reitshow. Die Preisverleihungen finden direkt im Anschluss in der Reithalle statt.

Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie

Wer Flohmärkte liebt, ist beim Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie (Theodor-Heuss-Saal) richtig. Hier gibt es wahre Schätze, seltene Antiquitäten und Trödel.

