Willkommen auf dem Heilbronner Pferdemarkt 2025!

Erleben Sie die bunte Vielfalt des Heilbronner Pferdemarkts, wo an über 290 Ständen alles von Schönem und Skurrilem bis hin zu Praktischem angeboten wird. Der Markt hält Tausende einzigartige Dinge und Kuriositäten bereit, von Erntetüchern bis hin zu abwischbaren Tischdecken. Schnäppchenjäger aufgepasst: Keks-Ronny, mitreißende Marktschreier und Fischverkäufer preisen ihre besten Angebote an.

Funpark für die Kleinen: Auf den Flächen am Friedensplatz und dem Busbahnhof Karlstraße kommt bei den Kids keine Langeweile auf. Samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem Friedensplatz u. a. einen Streichelzoo, Kettenflieger, ein Riesentrampolin, eine Schießbude und ein Babyflug. Am Busbahnhof warten Attraktionen wie der X-Force Überschlag und Autoscooter sowie witzige Aktionen wie Entenangeln und Westernschießen auf die Familien. Von 11 bis 16 Uhr findet Ponyreiten auf dem Friedensplatz statt.

Geräteausstellung und Gastro-Vielfalt: Neben dem Krämermarkt erwartet Sie auf dem Friedensplatz die beliebte Ausstellung von regionalen Unternehmen. Für kulinarische Highlights ist bestens gesorgt: Neben den Klassikern wie Wurst, Maultaschen und Maronen gibt es neue Imbissstände mit indischen, italienischen und südamerikanischen Spezialitäten. Außerdem lassen Freiburger Käsekuchen, Bulgur-Gerichte, Cevapcici, Flammlachs und Falafel die kulinarischen Herzen höherschlagen. Darüber hinaus wird der Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie vom Team um Marcel Küffner von Voltino bewirtet.

After-Pferdemarktparty: Auch 2025 darf die beliebte After-Pferdemarktparty nicht fehlen!

Pferdeprämierungen und Reitshow: Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee stellen sich besondere Pferde der Jury. Am Samstag, 22. Februar ab 9 Uhr werden Reit- und Gebrauchspferde begutachtet. Am Sonntag, 23. Februar ab 9 Uhr sind die Zuchtpferde dran. Die Preisverleihung für die Gewinner der vier Kategorien findet jeweils um 13 Uhr direkt in der Reithalle statt.

Bitte melden Sie Ihre Pferde für die Prämierung bis spätestens Freitag, 17. Januar 2025 über die Anmeldeformulare: Einzelanmeldung / Sammelanmeldung

Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie: am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Flohmarktfans kommen im Theodor-Heuss-Saal der Harmonie auf ihre Kosten. Hier gibt es wahre Schätze, seltene Antiquitäten und allerlei Trödel:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Projektleiter Alexander Ghassemi (ghassemi@heilbronn-marketing.de).