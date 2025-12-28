Willkommen auf dem Heilbronner Pferdemarkt 2026!

Der Heilbronner Pferdemarkt präsentiert sich 2026 in neuer Form. Die Traditionsveranstaltung findet erstmals auf dem Festplatz am Wertwiesenpark und entlang der Neckarhalde statt.

Erleben Sie die bunte Vielfalt des Heilbronner Pferdemarkts, wo an rund 100 Ständen alles von Schönem und Skurrilem bis hin zu Praktischem angeboten wird. Der Markt hält Tausende einzigartige Dinge und Kuriositäten bereit, von Erntetüchern bis hin zu abwischbaren Tischdecken. Schnäppchenjäger aufgepasst: Käse-Maik, mitreißende Marktschreier und Fischverkäufer preisen ihre besten Angebote an.

Funpark für die Kleinen: Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Gastro-Vielfalt: Für kulinarische Highlights ist bestens gesorgt: Neben den Klassikern wie Wurst, Maultaschen und Langos gibt es auch immer neue Imbissstände.

Pferdeprämierungen beim Reiterverein Heilbronn am Trappensee: Besondere Pferde stellen sich der Jury. Am Samstag, 21. Februar ab 9 Uhr werden Reit- und Gebrauchspferde begutachtet. Am Sonntag, 22. Februar ab 9 Uhr sind die Zuchtpferde dran. Die Preisverleihung für die Gewinner der vier Kategorien findet jeweils um 13 Uhr direkt in der Reithalle statt. Anmeldung Pferdeprämierung: Einzelanmeldung und Sammelanmeldung. Anmeldeschluss ist jeweils der 18. Januar.

Reitshow "The Greatest Show - Die Magie der Pferde" am Sonntag, 22. Februar um 15 Uhr beim Reiterverein Heilbronn am Trappensee.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Projektleiter Alexander Ghassemi (ghassemi@heilbronn-marketing.de).