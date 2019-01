Heilbronner Poetry Slam #74 - U 20 Special

Das Popbüro Heilbronn präsentiert in Kooperation mit dem Theater Heilbronn die besten Nachwuchspoeten aus Baden-Württemberg. Bei dieser Ausgabe des Heilbronner Poetry Slam kämpfen die Rockstars von morgen mit Ihren selbstgeschriebenen Texten um die Gunst des Publikums, das wie immer mittels Applausabstimmung über den Ausgang des Abends entscheidet. Also eigentlich alles wie immer, nur eben noch frischer, noch frecher und mindestens genauso fulminant. Durch den Abend führt Philipp Herold, einen Special Guest haben wir selbstverständlich auch noch in der Hinterhand und wer schon mal in der BOXX dabei war, weiß was dort stimmungstechnisch abgeht.