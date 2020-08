Heilbronner Poetry Slam - Local Slam

Dass der Heilbronner Poetry Slam sich in der deutschsprachigen Slamszene zu einerder Top Adressen etabliert hat, kann man bei aller Bescheidenheit behaupten.Regelmäßig veranstaltet das Popbüro an wechselnden Orten den Heilbronner PoetrySlam, bei dem sich die Crème de la Crème der deutschsprachigen Poetry Slam Szenedie Klinke in die Hand gibt. Doch diesmal ist alles anders. Diesmal ist es eineFamilienfeier. Diesmal sind es ausschließlich die Heilbronner Slam Poet*innen, dieum die Gunst des Publikums buhlen.