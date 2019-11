Heilbronner Poetry Slam Special: U20 Stadtmeisterschaft

Das Popbüro Heilbronn-Franken präsentiert in Kooperation mit dem Theater Heilbronn die 4. U20 Stadtmeisterschaft im Poetry Slam. Die Teilnehmer*innen haben sich in Ihren Schulentscheiden und offenen Workshops durchgesetzt und treffen nun in der BOXX zum finalen Schlagabtausch aufeinander.

Das Publikum entscheidet wie gewohnt über Sieg und Niederlage und bei der Stadtmeisterschaft auch über die Teilnahmeberechtigung für die baden-württembergischen U20 Poetry Slam Meisterschaften. Denn der oder die StadtmeisterIn vertritt Heilbronn im Mai 2020 beim BWSLAM19 in Ludwigsburg.

Moderiert wird der Abend von Moritz Konrad, der ab 2019 das Moderatorenteam des Heilbronner Poetry Slams bereichern wird. Mit Natalie Friedrich aus Karlsruhe haben wir die amtierende U20 Landesmeisterin als Feature eingeladen.

Einlass ab 14 Jahren, Gäste unter 14 Jahren nur mit einer erziehungs- oder personensorgeberechtigten Begleitung.