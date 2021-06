Seit mittlerweile zehn Jahren bringt der Heilbronner Poetry Slam Literatur auf die Bühnen der Region. Pünktlich zum 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin präsentiert das Popbüro Heilbronn-Franken in Kooperation mit der Stadt Lauffen am Neckar und der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn einen Poetry Slam in der wunderschönen Neckarstadt.