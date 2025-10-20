Heilbronner Rudelsingen

Das RUDELSINGEN in Heilbronn geht mit neuem Programm an neuer Spielstätte weiter!

(Da die Betreiber des Alten Theaters in Heilbronn in den wohlverdienten Ruhestand gehen, zieht das RUDELSINGEN um ins Komödienhaus des Theater Heilbronn am Berliner Platz.)

Das Komödienhaus ist voll bestuhlt, natürlich singen wir weiterhin im Stehen.

In die Logen dürfen Getränke mitgenommen werden, im Parkett leider nicht. Dafür machen wir eine längere Pause.

Was ist »Rudelsingen«?

Seit 2011 feiert das RUDELSINGEN - das in Münster geborene Kultformat zum Mitsingen - seinen Siegeszug durch ganz Deutschland. 8 Teams begeistern dabei bundesweit regelmäßig in über 100 Städten monatlich über 10.000 Rudelsängerinnen und Rudelsänger.

Beim RUDELSINGEN werden sie live von 2 Musiker:innen begleitet, die Texte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. So wird Mitsingen zum puren Genuss! Das Repertoire ist bunt gemischt. Von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen, für jede und jeden ist das Passende dabei.

Jeder Abend ist einzigartig! Das Publikum erschafft durch das gemeinsame Singen ein eigenes, ganz besonderes Konzerterlebnis. Ob Robbie Williams - Herbert Grönemeyer – Die Toten Hosen – Die Ärzte – Johannes Oerding – The Rolling Stones … alles live an einem Abend.