Heilbronner Science Slam

Was passiert, wenn kluge Köpfe ihre Forschung pointiert, kreativ und voller Leidenschaft auf die Bühne bringen? Genau: Es wird spannend, überraschend – und richtig unterhaltsam!

Junge Wissenschaftler*innen haben jeweils zehn Minuten Zeit, um ihre Themen lebendig, anschaulich und mitreißend zu präsentieren. Statt trockener Theorie erwarten euch Storytelling, Humor und echte Aha-Momente. Wer gewinnt, entscheidet allein euer Applaus.

Moderiert wird die neue Reihe von den Poetry Slam-Profis Andreas Rebholz und Niklas Ehrentreich. DJ Gorealla untermalt den Abend mit Beats, die eure Synapsen zum „viben“ bringen.

Kommt vorbei und erlebt, wie Wissenschaft zur Show wird!