Heilbronner Science Slam

die schlauste Show der Stadt

Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V. Olgastraße 45, 74072 Heilbronn

Was passiert, wenn kluge Köpfe ihre Forschung pointiert, kreativ und voller Leidenschaft auf die Bühne bringen? Genau: Es wird spannend, überraschend – und richtig unterhaltsam!

Junge Wissenschaftler*innen haben jeweils zehn Minuten Zeit, um ihre Themen lebendig, anschaulich und mitreißend zu präsentieren. Statt trockener Theorie erwarten euch Storytelling, Humor und echte Aha-Momente. Wer gewinnt, entscheidet allein euer Applaus.

Moderiert wird die neue Reihe von den Poetry Slam-Profis Andreas Rebholz und Niklas Ehrentreich. DJ Gorealla untermalt den Abend mit Beats, die eure Synapsen zum „viben“ bringen.

Kommt vorbei und erlebt, wie Wissenschaft zur Show wird!

Info

Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V. Olgastraße 45, 74072 Heilbronn
Theater & Bühne

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