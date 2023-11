Heilbronner Silvesterball „WE LOVE MUSICALS“

Heilbronn lädt zum stilvollen Reinfeiern ins neue Jahr ein. Der stimmungsvolle Heilbronner Silvesterball in der Harmonie bietet ein echtes Erlebnis.

Saalöffnung 19 Uhr (mit Sektempfang)

Programmbeginn 20 Uhr

In diesem Jahr spielt die 5-köpfige Cover- und Partyband "The Night Live Band " aus Stuttgart Hits, zu denen man einfach mitfeiern und tanzen muss. Für Unterhaltung der Spitzenklasse sorgen darüber hinaus hochkarätige Musicaldarsteller. Die Kombination aus zeitlosen Musical-Klassikern und aktuellen Songs des Genres versprechen einen abwechslungsreichen Abend ganz im Zeichen der schillernden Musicalwelt mit all ihren Facetten. Und für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt.