Let the music play – Mit den größten Hits ins neue Jahr tanzen & feiern!

Heilbronn lädt zu einer unvergesslichen Silvesternacht ein! Die renommierte Ingrid Schwarz Band bringt Sie mit fetziger Tanz- und Partymusik in Feierlaune. Für Unterhaltung der Spitzenklasse sorgen die Ausnahmestimmen von Melanie Gebhard und Karl Grunewald. Die beiden bühnenerfahrenen Künstler präsentieren ein stilvolles Repertoire aus bekannten Songs – von gefühlvollen Balladen über zeitlose Chansons und bekannte Musical-Hits bis hin zu Evergreens.

Der stimmungsvolle Heilbronner Silvesterball in der Harmonie bietet ein echtes Erlebnis mit erstklassigem Galabuffet und Getränkepauschale von 20 bis 2 Uhr, inklusive Begrüßungs- und Mitternachtssekt sowie Mitternachtssnack.