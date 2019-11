Brittens "Men of Goodwill", Holsts "Winter Idyll", Andersons "Schlittenfahrt" sowie "Chrismas Festival" werden Sie garantiert in Weihnachtsstimmung versetzen. Janice Dixon verzaubert mit ihrer unvergleichlichen Stimme, wenn sie bekannte Carols, Gospels und Spirituals in frischen Arrangements singt, die deutlich die originelle Handschrift von Andreas Benz zeigen.