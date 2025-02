Heilbronner Tag der offenen Weingüter

Zum 10. Mal begrüßen Sie die Winzer anlässlich des „Tag der offenen Weingüter Einer Versanstaltung im Rahmen der Gläsernen Produktion!

Programm in allen Weingütern

Sortimentsverkostung. In jedem Betrieb ist es für einen Betrag von 10€ möglich, sich nach Herzenslust durch das Weingutssortiment zu probieren.

Tiefe Einblicke. Ganz gemäß dem Motto „Gläserne Produktion“ zeigen die verschiedenen Winzer Einblicke in Ihre Betriebe.

Essen & Trinken. In allen Weingütern sind Sie willkommen zu verweilen, ein Päuschen zu machen und die Zeit zu genießen, zum Beispiel bei einem leckeren Essen und einem Glas Wein.

Abendprogramm ab 19 Uhr. In einigen Weingütern gibt es am Abend, nach den Programmpunkten am Tag der offenen Weingüter, im Anschluss noch die Möglichkeit gemütlich den Abend zu verbringen

Die Weingüter

Weingut Amalienhof

Weingut Albrecht-Gurrath

Weingut Albrecht-Kiessling

Weingut Rolf Heinrich

Ökologisches Weingut Schäfer Heinrich