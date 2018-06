Heilbronner Volksfest 2018

× Erweitern Fotograf: Roland Schweizer / Lö Heilbronner Volksfest

Eines der größten Volksfeste in Baden-Württemberg verwandelt den Festplatz Theresienwiese in eine Erlebniswelt für Jung und Alt. Spektakuläre Fahrgeschäfte, täglich Livemusik im Göckelesmaier-Festzelt und am Schlusstag ein großes Brillant-Feuerwerk. Fürs Fest wird ein eigens gebrautes Bier von Haller Löwenbräu ausgeschenkt.

Sie heißen Thunder Road oder The Real Shake und bei diesen Fahrgeschäften ist der Name Programm. Das Volksfest wartet wieder mit echten Knüllern auf. Adrenalin-Junkies werden sich freuen. Aber auch weniger draufgängerische Besucher kommen auf ihre Kosten, denn mit rund 100 Attraktionen ist für jedes Alter etwas dabei. Mit dem gemütlich eingerichteten Göckelesmaier-Festzelt und einem bunten Bühnenprogramm bietet das Fest einen Mix aus Tradition, Genuss und Party. Im 3.000 Personen fassenden Festzelt gibt es nicht nur knusprig gegrillte Göckele und frisch gezapftes Volksfestbier der Löwenbrauerei Hall, sondern auch andere kulinarische Köstlichkeiten wie z. B. Burger oder vegetarische Gerichte.