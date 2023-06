Heilbronner Volksfest

Sie heißen Thunder Road oder The Real Shake und bei diesen Fahrgeschäften ist der Name Programm. Das Volksfest wartet bis Sonntag, 16. Juli 2023 wieder mit echten Knüllern auf.

Adrenalin-Junkies werden sich freuen. Aber auch weniger draufgängerische Besucher kommen auf ihre Kosten, denn mit rund 100 Attraktionen ist für jedes Alter etwas dabei.

Mit dem gemütlich eingerichteten Göckelesmaier-Festzelt und einem bunten Bühnenprogramm bietet das Fest einen Mix aus Tradition, Genuss und Party. Im 3.000 Personen fassenden Festzelt gibt es nicht nur knusprig gegrillte Göckele und frisch gezapftes Volksfestbier der Löwenbrauerei Hall, sondern auch andere kulinarische Köstlichkeiten, wie z. B. Burger oder vegetarische Gerichte.

Maiers Feierabend am 10. Juli

Buchbar per Mail an feierabend@goeckelesmaier.de bis zum 3.7.2023 mit Angabe Ihrer Rechnungsadresse und der gewünschten Tischanzahl. Die Wertmarken holen Sie einfach am Tag Ihrer Reservierung im Zelt ab.