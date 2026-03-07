Heilbronner Volksfest

In diesem Jahr gibt es am Theresienturm eine richtig tolle Chill-Out-Area mit Drinks und Live-DJs!

Kommt einfach mal vorbei! Freuen Sie sich zudem wieder auf das Open-Air-Gastro-Konzept von Göckelesmaier: Anstatt des klassischen Festzelts wird es eine luftige und schattige Alternative geben – passend zu den hochsommerlichen Temperaturen. Knusprige Göckele, beliebte Festzelt-Leckereien und frisch gezapftes Meistergold Volksfestbier sind natürlich wie gewohnt am Start.