Heilbronner Volksfest

In diesem Jahr gibt es am Theresienturm eine richtig tolle Chill-Out-Area mit Drinks und Live-DJs!
Kommt einfach mal vorbei! Freuen Sie sich zudem wieder auf das Open-Air-Gastro-Konzept von Göckelesmaier: Anstatt des klassischen Festzelts wird es eine luftige und schattige Alternative geben – passend zu den hochsommerlichen Temperaturen. Knusprige Göckele, beliebte Festzelt-Leckereien und frisch gezapftes Meistergold Volksfestbier sind natürlich wie gewohnt am Start.
Info
http://de.wikipedia.org/wiki/Theresienwiese_%28Heilbronn%29#mediaviewer/Datei:Unterl%C3%A4nder-VF-060812-01.JPG